Messico: governo incaricato d'affari in Bolivia dopo espulsione ambasciatore

- Il governo messicano fa sapere che il diplomatico Edmundo Font è arrivato oggi in Bolivia, per essere accreditato come incaricato d'affari ad interim presso l'ambasciata a La Paz. Il diplomatico assume temporaneamente le redini della rappresentanza messicana, orfana dell'ambasciatore Maria Teresa Mercado, espulsa dal governo ad interim della Bolivia a seguito di una denuncia su un presunto caso di violazione della sovranità nazionale. Font, fa sapere li ministero degli Esteri del Messico in una nota, vanta oltre 45 anni di esperienza al servizio estero, ed è il diplomatico in attività con più anzianità di servizio. In settimana il governo messicano aveva spiegato di non avere intenzione di rompere le relazioni diplomatiche con la Bolivia, pur riconoscendo che le relazioni bilaterali attraversano un momento di "tensione". (segue) (Mec)