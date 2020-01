M5s: Paragone, con Di Battista non organizziamo scissioni

- "Non sono io il problema del M5s e nemmeno Di Battista con il quale non organizziamo scissioni". Lo ha detto il senatore Gianluigi Paragone a Stasera Italia su Rete4, dove ha parlato del suo addio ai Cinque stelle. Secondo Paragone, nel Movimento "c'è uno scontro frontale nei confronti di una leadership che ormai è logora". E questa, ha sottolineato, "non riguarda solo il mio caso, ma la tenuta del M5s e la debolezza politica di Di Maio". Soffermandosi, poi, sul capo politico dei grillini, il senatore ha aggiunto: "Di Maio non è riuscito a rendere forte la trama del tessuto del M5s", rendendola sfilacciata. In questo modo, ha concluso, "il capo politico espone il governo alle sue debolezze". (Rer)