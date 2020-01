Iran-Usa: Teheran convoca ambasciatore svizzero per rispondere a messaggio Usa

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, ha fatto sapere oggi che la risposta dell'Iran al messaggio degli Stati Uniti è stato consegnato all'ambasciatore svizzero a Teheran, convocato in qualità di responsabile degli interessi degli Stati Uniti in Iran. Lo riferisce l'Agenzia di stampa della Repubblica Islamica. Dopo la morte del generale iraniano Qassem Soleimani in un'operazione terroristica a Baghdad da parte degli Stati Uniti, il ministero degli Esteri iraniano ha twittato di aver convocato il capomissione svizzero dell'ambasciata a Teheran per esprimere indignazione per l'assassinio di Soleimani, definendolo un "palese esempio del terrorismo di stato americano". Dopo l'annuncio del ministero degli Esteri svizzero circa il messaggio trasmesso dal suo ambasciatore a Teheran da parte degli Stati Uniti, Mousavi ha poi confermato che il diplomatico svizzero dell'ambasciata in Iran è stato convocato per la seconda volta e che ha ricevuto una risposta adeguata al messaggio Usa. (Res)