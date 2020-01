Brasile: Bolsonaro prepara agenda internazionale con viaggi negli Usa, India e Svizzera (2)

- Lo scorso novembre Bolsonaro aveva annunciato che a partire dal 2020 inizierà la costruzione linea elettrica Tucurui lunga 715 chilometri, nota come Linhao Manaus-Boa Vista che, attraversando la foresta amazzonica, per garantire la fornitura della corrente elettrica allo stato di Roraima, unico stato brasiliano al di fuori del Sistema interconnesso nazionale (Sin). La linea sarebbe dovuta entrare in funzione entro il 2015, ma i lavori non sono mai iniziati a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione ambientale necessaria, dal momento che l'opera attraversa un territorio di riserva indigena tutelato. (segue) (Brb)