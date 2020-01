Bolivia: agenti spagnoli delle forze speciali lasciano il paese (8)

- Nella stessa conferenza stampa, Longaric ha espresso fiducia nella possibilità di arrivare a una soluzione “ragionevole” con il Messico, proprio sulla questione dei funzionari boliviani rifugiati in ambasciata. “Confido che troveremo una soluzione su questo tema. A questo fine c’è l’intenzione di avere un incontro tra ministri degli Esteri”, ha detto Longaric senza tuttavia fornire dettagli sulla tempistica dell’incontro. In precedenza, il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador aveva detto che il paese avrebbe continuato ad assicurare il diritto d'asilo ai politici boliviani. "L'istruzione è che si faccia valere il diritto di asilo e che non si possa vacillare sul tema della protezione ai perseguitati politici", ha detto "Amlo". "Se consegnassimo queste persone violeremmo il diritto d'asilo, che per il Messico è sacro. È parte del diritto internazionale ma nel nostro paese si è fatto valere anche in circostanze più difficili", ha aggiunto. (Brb)