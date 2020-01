Trento: la sequestra in casa e tenta di violentarla, arrestato

- Avrebbe sequestrato una donna con l’intenzione di violentarla. Per queste ragioni è finito in manette un 32enne di origini pakistane a Trento. L’uomo, inoltre, dovrà rispondere dell’accusa di spaccio di droga. Stando a quanto scoperto dagli investigatori, lo straniero aveva conosciuto la donna in strada e l’aveva invitata a bere qualcosa da lui. Lei avrebbe accettato ma, una volta entrati nell’abitazione, il 32enne le avrebbe sottratto il cellulare e molestata sessualmente. La donna si sarebbe liberata approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo. (Ren)