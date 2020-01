Iran: ministero Esteri armeno, uccisione Soleimani mette a rischio stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri armeno ha espresso forte preoccupazione in merito alla situazione in Medio Oriente a seguito dell’uccisione del capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, il generale Qassim Soleimani, durante un raid statunitense nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sul profilo Facebook del dicastero, in cui viene ribadita la necessità di lavorare per impedire un ulteriore aggravamento delle tensioni. “Le autorità di Erevan sono estremamente preoccupate per la situazione che si è venuta a creare: quanto è accaduto a Baghdad mette seriamente a rischio la pace e la stabilità di tutta la regione”, si legge nel messaggio. (Res)