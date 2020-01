Difesa: fonti stampa, Usa schierano ulteriori 3.500 truppe in Medio Oriente (3)

- Alcune centinaia di soldati statunitensi si trovano in Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Il sultanato - considerato un mediatore tra l’Iran, i paesi arabi del Golfo e Israele - ha ospitato operazioni statunitensi dal 1980 e ha assistito gli Stati Uniti nella lotta contro lo Stato Islamico. Qui le truppe sono di stanza al porto di Salalah e al porto di Duqm. Ben 13.000 truppe statunitensi risiedono in Qatar, paese che condivide un importante giacimento di gas con l’Iran e che è da tempo in conflitto con le altre monarchie sunnite, ma vi sono piani per espandere le basi Usa nel paese. Le truppe Usa in Qatar sono distanza nella base aerea di Al Udeid e a Camp As Sayliyah. Quanto all’Arabia Saudita, paese considerato come il più stretto alleato di Washington nel Golfo, l'amministrazione di Donald Trump ha annunciato il 19 novembre lo spiegamento di circa 3.000 truppe statunitensi per proteggere Riad "dall'azione ostile dell'Iran e delle sue forze per procura". (segue) (Res)