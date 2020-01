Iran: Pompeo, telefonata con principe bin Salman incentrata su uccisione Soleimani

- Le circostanze che hanno portato all’uccisione del generale Qassim Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane morto la scorsa notte durante un raid aereo statunitense nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad, sono state al centro di un colloquio telefonico tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Lo si apprende da una nota del dipartimento di Stato. “Il segretario ha espresso la gratitudine degli Stati Uniti nei confronti dell’Arabia Saudita per il suo costante sostegno e per aver riconosciuto la minaccia causata dai comportamenti aggressivi dell’Iran”, si legge nella nota. (Was)