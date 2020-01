Sri Lanka: presidente Rajapaska, necessario riformare la Costituzione

- Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, eletto lo scorso novembre, è intervenuto in parlamento per esporre i suoi punti programmatici. Al centro del discorso di Rajapaska è stato il richiamo netto a quanto da lui promesso in campagna elettorale sulla necessità di una profonda revisione della costituzione, formulata nel 1978 e più volte emendata. Il presidente l'ha definita come "fonte di problemi a causa delle ambiguità e della confusione in essa presenti". Rajapaska ha affermato che tra i suoi obiettivi vi è quello di introdurre "riforme costituzionali che costruiscano un esecutivo forte, un potere legislativo stabile e una magistratura indipendente in grado di rispettare la sovranità del popolo". A tal fine il presidente ha rivendicato "il chiaro mandato elettorale ricevuto dagli elettori". (segue) (Inn)