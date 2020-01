Iran: Lavrov, uccisione funzionari di un paese sovrano viola norme internazionali

- L’uccisione di funzionari pubblici o militari di un paese sovrano rappresenta una grave violazione delle norme internazionali e gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare qualsiasi utilizzo della forza per raggiungere i propri obiettivi politici. Questo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante un colloquio telefonico con l’omologo statunitense Mike Pompeo organizzato a seguito dell’uccisione del generale Qassim Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane ucciso la scorsa notte durante un raid aereo statunitense nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad. “Il ministro ha ribadito che l’uccisione di un funzionario di un paese sovrano, peraltro nel territorio di una nazione terza senza che nemmeno le autorità locali ne siano a conoscenza, rappresenta una gravissima violazione delle norme internazionali e va condannata”, si legge nel comunicato del dicastero russo, in cui viene ribadito nuovamente come la situazione attuale metta seriamente a rischio la stabilità e la pace nella regione del Medio Oriente. (Rum)