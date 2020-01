M5s: Pirro, tradire ideali movimento è tradire cittadini

- “Quando si entra a far parte di un progetto o lo si fa completamente con coerenza e dedizione oppure è meglio essere onesti con se stessi e con i propri elettori, e quindi lasciare”. Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Elisa Pirro. “Forse ricordare le proprie origini potrebbe servire a tutti per capire da dove si viene e perché si è diventati parlamentari della Repubblica Italiana e portavoce di milioni di cittadini – aggiunge -. E' a loro che dobbiamo rendere conto delle nostre azioni, portate avanti grazie alla fiducia riposta in ognuno di noi. Per questo chi tradisce i nostri ideali non tradisce solo il Movimento di cui fa parte, ma anche e soprattutto i cittadini”.(Com)