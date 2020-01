Emilia Romagna: Bonaccini lancia raccolta fondi e "chiamata" ai volontari

- Il governatore della Regione Emilia Romagna, e candidato alla riconferma, Stefano Bonaccini ha lanciato ufficialmente la chiamata per i volontari e per chi voglia contribuire a sostegno della campagna elettorale. Con un post su Facebook il presidente ha invitato i suoi sostenitori a "fare insieme un passo avanti per l'Emilia-Romagna" e ha scritto: "Eravamo 10mila in piazza Maggiore, insieme per ricordare il valore di questa bellissima Regione e dei suoi territori. Qui abbiamo dimostrato di essere un popolo che non si ferma mai di fronte alle difficoltà, un popolo capace di fare appello al proprio entusiasmo, alla passione e alla voglia di partecipare". Bonaccini ha aggiunto: "Proprio da voi sono venute molte delle idee che ritrovate nel mio programma e in tanti mi avete chiesto come dare una mano anche in questa occasione. Ecco, per rispondere alle vostre richieste, oggi sono qui a lanciare una call per tutti i volontari e una raccolta fondi. Per vincere questa sfida ognuno di voi è importante. Con il vostro tempo, le vostre idee, la vostra passione possiamo fare la differenza ancora una volta". (Ren)