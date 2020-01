Commercio Roma: ambulanti, Raggi smetta di mentire a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Raggi la smetta di mentire ai cittadini. Lo affermano, in una nota congiunta, Angelo Pavoncello vicepresidente nazionale di Ana (Associazione nazionale ambulanti) e Fabio Gigli presidente Associazione storica urtisti (Asu). "Apprendiamo con stupore la notizia - spiegano Gigli e Pavoncello - dello spostamento delle bancarelle degli Urtisti da Fontana di Trevi e Pantheon e della contestuale occupazione del dipartimento delle attività produttive da parte delle Associazioni di categoria e degli operatori. Vorremmo ricordare al sindaco Raggi solo un paio di punti, nei quali si evince chi rispetta la legalità e chi invece con piglio dittatoriale compie probabili abusi di potere violando le ordinanze del Tar del Lazio". "Il primo punto - spiegano ancora - è che oggi siamo stati convocati con nota prot. QH/65768 del 30/12/2019 e quindi non abbiamo occupato il dipartimento, ma anzi abbiamo fatto notare al direttore Pelusi , che le ordinanze che ci stava presentando erano in palese violazione di ben tre ordinanze del Tar del Lazio non ultima la 13652/2015 e Cons Stato 3680/2016, testualmente invocato anche dall'ordinanza Tar dell'8/11/19, che imponeva sia come ultima data per i piani di riordino generale il 30/11/2019 e sia l'inderogabile riapertura del tavolo tecnico del decoro, alfine di un costruttivo confronto tra gli enti istituzionali interessati e le associazioni di categoria". (segue) (Com)