Commercio Roma: ambulanti, Raggi smetta di mentire a cittadini (2)

- "A quel punto - continuano Gigli e Pavoncello - visto il diniego di sospendere gli atti in autotutela da parte dell'amministrazione capitolina, abbiamo chiesto alle forze dell'ordine intervenute di sequestrare tutti gli atti e di inviarli alla procura della repubblica, affinché dietro l'ennesima nostra denuncia si sarebbe potuto verificare l'abuso di potere che stava perpetrando il Comune di Roma nei confronti delle categorie. Perché giustamente non si può chiedere agli operatori intervenuti di rispettare la legge , se il buon esempio non lo da per primo la stessa amministrazione comunale. La prova è che come il direttore del dipartimento sentito l'assessore Cafarotti alla presenza delle forze dell'ordine e del dirigente apicale del Municipio I della polizia locale Maggi, ha comunicato che si sospendevano verbalmente le ordinanze del 27/12 e del 30/12 in attesa di un confronto la prossima settimana con la giunta capitolina, abbiamo immediatamente lasciato il dipartimento, con la speranza che nel confronto che avremo la prossima settimana il sindaco insieme all'assessore accolgano la richiesta di sospendere tutti gli atti per procedere ad un percorso normativo così come ordinato dal Tar del Lazio". (segue) (Com)