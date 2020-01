Commercio Roma: ambulanti, Raggi smetta di mentire a cittadini (3)

- "Come ultima cosa - tengono a precisare Pavoncello e Gigli - non ci è stato nessuno incontro ufficiale per proporci altre alternative ne di soste e ne di licenze taxi, forse perché in particolare per queste ultime il sindaco sa che sta prendendo in giro gli operatori visto che si dovrebbero modificare sia la legge nazionale che regionale sui trasporti pubblici non di linea, per poter convertire la licenza delle attività produttive con quella del Taxi, senza contare che oltretutto per avere il taxi gli operatori dovrebbero partecipare al bando che si svolge annualmente (quest'anno scade il 30/06 ) per poter prendere le patenti per guidare il taxi. Quindi - concludono Gigli e Pavoncello - ribadiamo la disponibilità delle nostre associazioni a fare un percorso normativo legale come previsto dalla legge nazionale per verificare congiuntamente alle associazioni la compatibilità o meno delle postazioni degli operatori". (Com)