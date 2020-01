Puglia: Laricchia (M5s), per fallimenti Regione persi milioni di fondi europei

- "Dei 90 milioni di euro che il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ha previsto per la Puglia, da 2014 ad ottobre 2019 è stata certificata la spesa solo di 1.270.000 euro e adesso si rischia un grave disimpegno delle somme con conseguenti danni per tutto il settore ittico". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale pugliese del M5s Antonella Laricchia. In una nota Laricchia ha spiegato: "Un fallimento che si va ad aggiungere a quello per l’avanzamento della spesa del Prs, ferma a meno di un terzo del totale: su 1.616.684.049,78 euro di dotazione, sono stati spesi 417.997.522,41 euro. Numeri che significano posti di lavoro persi e ragazzi costretti ad andare fuori regione per poter lavorare. Dati per cui la domanda è solo una: che ha da gioire Emiliano? Cosa ha fatto in questi 5 anni per far aumentare il lavoro in Puglia?". (segue) (Ren)