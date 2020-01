Puglia: Laricchia (M5s), per fallimenti Regione persi milioni di fondi europei (2)

- Laricchia ha proseguito: "All'interrogazione sull'utilizzo del fondo Feamp e sul perché di un utilizzo così sottodimensionato nonostante il settore attraversi una profonda crisi ci è stato risposto che nella migliore delle ipotesi si stimava che al 31 dicembre 2019 si sarebbe arrivati a certificare una spesa di 6,1 milioni di euro". Per Laricchia si tratta di "una cifra del tutto irrisoria, per cui Emiliano deve dare spiegazioni, come per i Psr su cui si limita a dire di stare tranquilli, ma i dati dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dicono chiaramente che la Puglia ha perso 86 milioni di fondi Feasr per gli errori regionali. Una cattiva gestione che rischia di far perdere alle Regioni il controllo dei fondi, che nella prossima programmazione potrebbe passare a livello centrale, quindi allo Stato". Infine Laricchia ha concluso: "Di sicuro scaricare la colpa sull'ex assessore Di Gioia non basta, dal momento che lui stesso dopo le prime (finte) dimissioni gli chiese di tornare visto il lavoro fatto. Scelta che ci ha fatto perdere ulteriore tempo per un teatrino infinito dei due. Serve un netto cambio di passo per due settori vitali per la nostra economia, ormai distrutti da questo Governo regionale". (Ren)