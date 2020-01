Argentina: governo decreta aumento salariale di circa 60 euro a partire da febbraio (6)

- Il ministro dell'Economia argentino, con 37 anni e alle spalle solo esperienze accademiche, è chiamato ad affrontare nei prossimi quattro anni quella che lui stesso ha definito come "una profonda crisi economica e sociale in un contesto di estrema fragilità". Le priorità fissate, ha dichiarato il ministro, sono quelle descritte dal presidente Alberto Fernandez nel suo discorso di insediamento: "proteggere i settori più vulnerabili e porre le basi di uno sviluppo sostenibile". Guzman ha escluso che gli adeguamenti delle pensioni e del salario minimo previsti verranno finanziati con emissione di nuovo debito, e che tra gli obiettivi c'è quello di una diminuzione progressiva dell'inflazione, oggi al 55 per cento. (Abu)