Brasile: Bolsonaro auspica che l'Argentina non imponga tasse sull'import di grano

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si augura che il presidente argentino Alberto Fernandez non imponga tasse sulle importazioni di grano prodotte nel paese. "Con l'Argentina abbiamo buoni scambi in diversi settori. Speriamo che le misure che il governo sta adottando che prevedono la creazione di dazi sull'importazione di grano non valga anche per il nostro paese", ha dichiarato il presidente oggi, 3 gennaio, lasciando la residenza presidenziale. La "Legge di solidarietà sociale e riattivazione produttiva" varata il 23 dicembre Aires permette a Buenos Aires, tra le altre cose, di disporre maggiori ritenute alle esportazioni di prodotti primari sia di origine agricolo che estrattivo (33 per cento allo soia, 15 per cento al mais, 8 per cento a petrolio e minerali). Bolsonaro ha quindi ricordato che l'Argentina e il Brasile "collaborano per consolidare l'accordo di libero scambio tra il Mercosur e l'Unione europea" e che Brasilia spera che il testo - sul quale Fernandez ha espresso critiche - possa essere ratificato dai rispettivi parlamenti. (Brb)