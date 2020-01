Brasile-Argentina: Bolsonaro disposto ad accogliere Fernandez "con tutti gli onori" (3)

- In quell'occasione Solà ha ribadito ad ogni modo la volontà argentina di superare gli impedimenti e le difficoltà nelle relazioni bilaterali e ha anticipato la conversazione di oggi. "Voglio chiarire questa situazione attraverso ogni via possibile ed ho chiesto all'ambasciatore designato, Daniel Scioli, di portare avanti questa missione", ha detto Solà. "Scioli è già stato in Brasile, ha avviato contatti con il vicepresidente Hamilton Mourao e anche io cercherò di chiarire questa situazione attraverso una conversazione franca con il mio pari Araujo che inizialmente sarà telefonica e che speriamo pronto si possa trasformare in un viaggio suo in Argentina o mio in Brasile", ha aggiunto. (segue) (Brb)