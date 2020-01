Brasile-Argentina: Bolsonaro disposto ad accogliere Fernandez "con tutti gli onori" (7)

- Le prime schermaglie pubbliche tra Fernandez e Bolsonaro risalgono al risultato delle primarie dell'11 agosto scorso, quando il leader peronista era emerso come il favorito in vista delle presidenziali del 27. "L'Argentina sta precipitando nel caos, sta iniziando a seguire il corso del Venezuela, perché i banditi di sinistra hanno iniziato a tornare al potere", aveva detto Bolsonaro parlando in un evento pubblico nello stato di Piauì. A sua volta Fernandez ha definito Bolsonaro un "violento", un "razzista" e un misogino" e ha auspicato che si presenti a nuove elezioni con l'ex presidente Inacio Luiz "Lula" da Silva in libertà. "Sono contento che parli male di me un razzista, un misogino, un violento, uno che si è rallegrato delle torture a Dilma Rousseff", aveva ribattuto Fernandez. (Brb)