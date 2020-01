Speciale infrastrutture: Messico, Lopez Obrador, da Esercito zapatista "propaganda ideologica" su treno Maya

- Dietro il no che l'organizzazione di lotta anticapitalistica messicana Ezln (Esercito zapatista di liberazione nazionale) ha espresso alla costruzione del "treno Maya" c'è molta "propaganda ideologica". Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador tornando a difendere l'ambiziosa infrastruttura pensata per rilanciare le regioni sudorientali del paese contro le accuse di devastazione della natura e delle comunità umane formulate a inizio settimana dall'Ezln. "Vorrei dire loro che non hanno una informazione completa. Non si distruggerà niente e si stanno rispettando le comunità indigene", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Leggevo che hanno detto che se ci mettiamo contro le loro terre sono disposti a dare la vita. Ma questo non ha nulla di reale. C'è molta propaganda, molta carica ideologica. Ma noi non siamo così. Non toglieremo la terra a nessuno", ha aggiunto il capo dello stato messicano. (Mec)