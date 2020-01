Epifania: a Viterbo sfilano 110 befane per calza più lunga del mondo, domenica la XX edizione

- La calza della Befana più lunga del mondo è pronta a sfilare per le vie di Viterbo. Domenica 5 gennaio, 110 befane insieme a 15 storiche Fiat 500 porteranno per le vie del centro 52 metri di calza. L'iniziativa è realizzata dal Centro sociale Pilastro, in collaborazione con Admo, Avis, 500 Tuscia club e Parrocchia Sacro Cuore, con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo (assessorati Cultura, Turismo e Servizi Sociali), il sostegno di Confartigianato Imprese Viterbo, e, da quest'anno anche di Banca Lazio nord credito cooperativo. "L'evento - si legge in una nota - è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori dal presidente del Centro sociale Pilastro Luciano Barozzi, Paola Massarelli (Admo), Luigi Ottavio Mechelli (Avis), Mara Piergentili (500 Tuscia Club), Don Flavio Valeri (parrocchia Sacro Cuore) e Andrea De Simone (Confartigianato), insieme agli assessori Marco De Carolis e Antonella Sberna. Con loro anche Luciano Mancinelli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, parte attiva nella fase di allestimento della calza. Il ricavato di questa ventesima edizione sarà devoluto all'associazione italiana persone down di Viterbo, rappresentata in conferenza dalla presidente Anna Lupino. L'edizione sarà dedicata alla piccola Elisa di 5 anni, a cui Admo e Avis sono particolarmente vicini, con la speranza di vederla il prossimo anno sfilare insieme alle befane". (segue) (Rer)