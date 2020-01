Epifania: a Viterbo sfilano 110 befane per calza più lunga del mondo, domenica la XX edizione (3)

- Le calze saranno in vendita in piazza del Plebiscito e a viale B. Buozzi, davanti la chiesa del Sacro Cuore. "Ad oggi le befane che hanno aderito sono centodieci - spiega il presidente del centro sociale Pilastro Barozzi -. Ci sono adesioni anche dal centro sociale di San Martino al Cimino. Ma le iscrizioni sono ancora aperte. Tra le befane della prima edizione, venti anni fa, c'era anche una signora di Venezia. Quest'anno, la befana veneziana, tornerà per festeggiare con noi i vent'anni della manifestazione. Avremo anche una befana di 104 anni. In passato, alla guida del corteo di Befane, c'era Fosca Mauri Tasciotti, in veste di assessore. Quest'anno, alla guida del corteo, ci sarà l'assessore Antonella Sberna”. La calza della solidarietà e dell'amicizia proseguirà il suo viaggio il 6 gennaio. Le befane faranno visita agli ospiti della rsa Villa Benedetta. Durante la presentazione è stato rivolto un ringraziamento anche alla Croce Rossa Italiana comitato di Viterbo, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e alla Questura. Tra le novità di quest'anno ci sarà il timbro. Ovvero, il timbro con l'immagine della manifestazione e una specifica dicitura sarà apposto sul dorso della mano di tutte le befane regolarmente iscritte. Tutte le befane “autorizzate” riceveranno una bottiglietta d'acqua in omaggio e panini a costi ridotti presso l'attività Leccabaffo in via Garibaldi. (Rer)