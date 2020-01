Valle d'Aosta: assessore Bertschy, da cittadini sensibilità su trasporti pubblici (2)

- L'assessore regionale Luigi Bertschy ha dichiarato: "Questi primi dati sui nuovi servizi sono molto positivi e sono sicuro che potranno ancora crescere. L’aumento di oltre 8mila persone trasportate e i 2.604 ticket gratuiti per coloro che sono saliti nei parcheggi segnalati, dimostrano la sensibilità dei cittadini nei confronti del trasporto pubblico quando questo è in grado di dare risposte tangibili ai bisogni espressi. A gennaio avremo ulteriori occasioni per comunicare le novità del trasporto pubblico locale, alle quali contiamo di coinvolgere anche le associazioni di categoria e le forze sociali. Il trasporto pubblico può dare delle buone risposte ai valdostani e nel prossimo bilancio, per incentivarne ulteriormente l’utilizzo, sono previste azioni per la riduzione del costo del trasporto scolastico, agevolazioni per le famiglie e sulle tariffe per i giovani e gli anziani". (Ren)