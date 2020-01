Milano: domani viceministro Mauri al comando dei Vigili del fuoco

- “Sono inaccettabili le continue aggressioni a chi svolge compiti delicati al servizio dei cittadini. Vale per gli operatori del 118 e per ciò che è accaduto ai Vigili del Fuoco in via Gola a Milano, un fatto che lascia senza parole”. Lo ha detto il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, che domani alle 10 sarà al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, in via Messina 35. “Si è trattato - prosegue Mauri - di un atto vile e assurdo contro uomini che invece dovremmo ringraziare per il lavoro che svolgono, spesso sacrificandosi per salvare vite umane. E non è accettabile a maggior ragione perché non è la prima volta che accade. Il fatto che la Polizia debba affiancare i Vigili del fuoco per permettere loro di poter lavorare dimostra come si stiano velocemente deteriorando le basi più elementari del senso civico. Domani mi recherò personalmente al comando dei Vigili del fuoco di Milano, per manifestare vicinanza e solidarietà agli operatori colpiti mentre erano in servizio. La stessa vicinanza che ho espresso direttamente al capo del corpo nazionale Fabio Dattilo. Sono certo che i colpevoli saranno individuati al più presto grazie al lavoro prezioso delle Forze dell'Ordine e che atti spregevoli come questo siano puniti come meritano”.(Com)