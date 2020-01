Angola: figlia ex presidente Dos Santos, difendersi è diritto di tutti

- E' importante che la giustizia faccia il suo corso e che a ogni imputato sia concesso di difendersi. Lo ha detto la figlia dell'ex presidente angolano José Eduardo dos Santos, Isabel, alla quale il tribunale provinciale di Luanda ha congelato conti bancari e azioni nel quadro del caso che la vede sospettata di corruzione. La donna più ricca d'Africa, figlia maggiore dell'ex capo di Stato e amministratore delegato della compagnia petrolifera pubblica Sonangol fino al novembre 2017, ha denunciato nei suoi confronti quella che ritiene un'"ingiustizia". "Nessuno vuole una società in cui si è accusati senza avere il diritto di difendersi. Sfortunatamente, non mi è stata concessa questa possibilità, non mi è neppure stato notificato il processo", ha dichiarato citata dai media locali. (Res)