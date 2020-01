Trasporto aereo: Ryanair, annunciate nuove tratte Gyumri-Atene e Salonicco-Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato oggi due nuovi collegamenti aerei da Atene a Gyumri, in Armenia, e da Erevan a Salonicco a partire da maggio di quest’anno. Lo si apprende da un comunicato della compagnia, in cui si aggiunge che le tratte saranno operate due volte a settimana. “Continuiamo ad impegnarci per rafforzare i collegamenti tra i paesi europei e l’Armenia: i cittadini e i residenti nel paese adesso saranno in grado di prenotare un volo verso la Grecia fino ad ottobre 2020”, ha detto il direttore commerciale di Ryanair, David O’Brien. (Com)