Napoli: Sappe, in 2019 sequestrati 300 telefonini e 6 kg droga a Poggioreale

- “Anno nuovo vita nuova: questo famoso detto non riguarda la casa circondariale di Napoli Poggioreale". Lo ha affermato in una nota Emilio Fattorello del Sappe Campania: "In perfetta continuità con il trascorso 2019 la polizia penitenziaria rinviene altri cellulari occultati ed in possesso della popolazione detenuta che oggi supera le 2100 unità. Nella giornata di ieri durante specifici controlli sono stati rinvenuti ben tre telefonini in una cella del padiglione Milano mentre al padiglione Avellino sono stati sequestrati altri due. Tutti gli apparecchi telefonici erano funzionanti e di micro-dimensioni". Il bilancio, secondo Fattorello e il Sappe, avrebbe contato "300 telefonini di vario genere e circa 6 kg.di sostanze stupefacenti di varia tipologia finiti sotto sequestro". (Ren)