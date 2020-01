Brasile: Bolsonaro, silenzio da Macron e Greta ora che Australia è in fiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha accusato il presidente della Francia Emmanuel Macron e la giovane attivista ambientalista Greta Thunberg di non aver riservato agli incendi in corso in Australia le stesse critiche fatte a quelli registrati nel suo paese la scorsa estate. "Ora che è in fiamme in l'Australia e non l'Amazzonia mi chiedevo se Macron avesse detto qualcosa finora? Ha messo in dubbio la sovranità dell'Australia? E quella monella lì, quella ragazzina ha detto qualcosa?", ha chiesto Bolsonaro nel corso di una trasmissione dal vivo sulla propria pagina Facebook. Il presidente ha quindi aggiunto di aver chiesto ai ministri degli Esteri, Ernesto Araujo, e della difesa, Fernando Azevedo e Silva di "offrire il poco che dobbiamo per aiutare a combattere gli incendi in Australia". Le fiamme stanno colpendo da settimane la regione sudorientale dell'Australia, con una ondata di incendi giudicata tra le più violente del paese. Gli incendi che hanno colpito il Brasile nell'estate del 2019 sono stati causa di molte critiche da parte di organizzazioni ambientalistiche e capitali straniere. (segue) (Brb)