Brasile: Bolsonaro, silenzio da Macron e Greta ora che Australia è in fiamme (2)

- Il presidente francese Macron, tra i più critici sulla gestione dell'emergenza ambientale, ha accusato Brasilia di complicità e mancanza di iniziative contro l'aumento della deforestazione. Ad agosto 2019, nel corso del vertice del G7 di Biarritz e in concomitanza di una delle più intense ondate di incendi, Macron aveva annunciato in tutta fretta lo stanziamento di 20 milioni di euro in difesa dell'Amazzonia. L'Eliseo auspicava lo sviluppo di "meccanismi di prevenzione molto più potenti" e la ricerca di una "buona governance" sul tema: "occorre includere le ong, le popolazioni autoctone più di quanto non si sia fatto. E mettere fine ai processi di deforestazione industriale". Il piano faceva guadagnare a Macron l'appellativo di "colonialista" da Bolsonaro, critico con l'idea che i grandi del mondo possano decidere su una questione senza che al tavolo sia presente nessuno dei protagonisti dell'emergenza. (segue) (Brb)