Brasile: Bolsonaro, silenzio da Macron e Greta ora che Australia è in fiamme (3)

- Lo scorso ottobre il governo francese aveva poi annunciato che "alle condizioni attuali" non avrebbe ratificato l'accordo commerciale raggiunto a giugno 2019 tra Unione europea (Ue) e Mercato unico del sud (Mercosur). "Non possiamo firmare un trattato commerciale con un paese che non rispetta la foresta pluviale amazzonica, che non rispetta il trattato di Parigi sul clima. La Francia non ratificherà l'accordo con il Mercosur in queste condizioni", aveva detto il ministro francese dell'Ambiente Elisabeth Borne all'emittente francese "Bfm". Il presidente francese aveva annunciato il 23 agosto che la Francia avrebbe bloccato l'accordo commerciale causa de gestione da parte del governo brasiliano dell'emergenza incendi che hanno devastato per settimane l'Amazzonia a una velocità mai verificata in precedenza nella storia. (segue) (Brb)