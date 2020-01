Brasile: Bolsonaro, silenzio da Macron e Greta ora che Australia è in fiamme (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso agosto il paese è stato interessato da un'ondata di incendi senza precedenti che hanno devastato principalmente la foresta amazzonica. I roghi hanno avuto origine nello stato brasiliano di Rondonia e provocato vivo allarme in tutta la regione espandendosi anche nei paesi vicini, come Paraguay, Perù e Bolivia. I roghi hanno causato un'impennata degli indici di deforestazioni monitorati dalle autorità brasiliane. Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi relativi ai primi nove mesi dell'anno da parte dell'Istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano (Inpe) nel del 2019 la deforestazione della foresta pluviale amazzonica è stata quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Da gennaio a settembre del 2019 sono andati perduti 7.853 chilometri quadrati di foresta. L'incremento è del 92,7 per cento rispetto all'anno scorso. Il dato parziale del 2019 è più alto del complessivo dello scorso anno. Nel 2018 erano andati distrutti infatti 4.947 chilometri quadrati di foresta, il 58,7 per cento in meno rispetto ai primi 9 mesi di quest'anno. (Brb)