Polonia: anche ex ministro Interno Sienkiewicz in corsa per leadership Piattaforma civica

Varsavia, 03 gen 17:38 - (Agenzia Nova) - L'ex ministro dell'Interno polacco Bartlomiej Sienkiewicz intende partecipare alla corsa per la leadership di Piattaforma civica (Po). Lo ha dichiarato oggi all'agenzia di stampa "Pap". Il capo del suo comitato elettorale, Lukasz Abgarowicz, ha specificato che la sua candidatura è stata trasmessa via mail e i documenti necessari sono in corso di preparazione. Sienkiewicz non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Oltre a lui si sono candidati l'ex ministro della Salute Bartosz Arlukowicz, il capogruppo di Po Borys Budka, l'ex ministro dello Sport e attuale deputata Joanna Mucha, l'ex ministro della Cultura e attuale senatore Bogdan Zdrojewski e il vicepresidente del partito Tomasz Siemoniak. (Vap) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - L'ex ministro dell'Interno polacco Bartlomiej Sienkiewicz intende partecipare alla corsa per la leadership di Piattaforma civica (Po). Lo ha dichiarato oggi all'agenzia di stampa "Pap". Il capo del suo comitato elettorale, Lukasz Abgarowicz, ha specificato che la sua candidatura è stata trasmessa via mail e i documenti necessari sono in corso di preparazione. Sienkiewicz non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Oltre a lui si sono candidati l'ex ministro della Salute Bartosz Arlukowicz, il capogruppo di Po Borys Budka, l'ex ministro dello Sport e attuale deputata Joanna Mucha, l'ex ministro della Cultura e attuale senatore Bogdan Zdrojewski e il vicepresidente del partito Tomasz Siemoniak. (Vap)