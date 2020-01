Vietnam: cominciata la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza Onu

- Si è svolta a New York la cerimonia di insediamento dei nuovi paesi membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2020-21: Estonia, Niger, Saint Vincent e Grenadine, Tunisia, Vietnam. In gennaio il ruolo di maggiore spicco sarà del Vietnam, designato a presidente di turno del Consiglio di sicurezza. Il rappresentante vietnamita presso l'Onu, Dang Dinh Quy, ha in precedenza svolto una conferenza stampa per presentare il calendario di attività del Consiglio di sicurezza fino alla fine del mese. (segue) (Cip)