Incidenti lavoro: Pedica (Pd), strage di innocenti, più ispettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro, avvenuta alla Sevel di Atessa in provincia di Chieti, è la conferma che bisogna vigilare di più sulla sicurezza. Sono vicino alla famiglia dell'operaio morto e spero che si faccia presto piena luce su quanto accaduto". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "I morti sul lavoro non si contano più. Sulla sicurezza non si deve mai abbassare la guardia, bisogna aumentare i fondi per gli ispettorati del lavoro – sottolinea Pedica –. È doveroso aumentare i controlli e quindi anche il numero degli ispettori". (Com)