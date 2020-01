Campania: De Luca, su violenze in ospedale Salvini abbia più sobrietà e rispetto

- "Rinnovo la mia solidarietà al personale medico che ancora in queste ore è vittima di episodi di violenza. Invito l’onorevole Matteo Salvini a fare su questi temi la persona seria, se gli riesce, tra un tweet e l’altro". Lo ha detto a Liratv e scritto sui suoi profili social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Che ha aggiunto: "L’onorevole Salvini, dopo aver calpestato la dignità dei meridionali, dei campani e dei napoletani per decenni, farebbe bene ad avere più sobrietà e più rispetto, quando parla delle nostre realtà. Ricordo all’onorevole Salvini che il sottoscritto ha chiesto un anno fa l’istituzione di un posto di polizia al San Giovanni Bosco a Napoli, quando ministro dell’Interno era l’onorevole Salvini. Non ha nemmeno risposto a questa richiesta. E oggi farebbe bene a tacere". (Ren)