Sociale: Municipio Roma I, grande successo centri ricreativi invernali

- "Siamo molto soddisfatti del grande successo registrato dalle attività dei centri ricreativi invernali, organizzati in alcune delle nostre scuole e nelle ludoteche municipali".Lo dichiarano in una nota congiunta la Presidente del municipio Sabrina Alfonsi e gli assessori alle Politiche sociali, Emiliano Monteverde, e alla Scuola, Giovanni Figà Talamanca. "I nostri 12 centri, attivi dal 23 dicembre e che si sono conclusi oggi, hanno fatto riscontrare una presenza media di 256 bambini al giorno - spiegano - andando incontro alle esigenze dei genitori impegnati con il lavoro durante le vacanze natalizie. Attraverso i fondi della legge 285 per l'infanzia e l'adolescenza e grazie alla consueta collaborazione con alcuni istituti scolastici, quest'anno siamo riusciti a potenziare questo servizio essenziale e gratuito per le famiglie che crediamo, vista la presenza, sia stato molto apprezzato soprattutto dalla giovani coppie che davanti a un mondo del lavoro sempre più flessibile hanno bisogno di un sistema di welfare al passo con i tempi". (Com)