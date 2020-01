Energia: Ukrtransgaz, transito gas russo in Ucraina in aumento del 3 per cento nel 2019 (2)

Kiev, 03 gen 17:53 - (Agenzia Nova) - Il 30 dicembre, dopo cinque giorni di negoziati, le autorità di Russia e Ucraina hanno firmato un pacchetto di documenti che garantisce il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino a partire dal primo gennaio. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller. "Dopo cinque giorni di continui negoziati bilaterali a Vienna, sono state prese le decisioni e sono stati raggiunti gli accordi finali. Allo stesso tempo, è stata firmata una serie completa di accordi e contratti. Queste intese sono servite a ripristinare l'equilibrio degli interessi delle parti", ha affermato Miller. "Da oggi questi documenti acquisiscono forza legale e garantiscono il transito del gas russo attraverso l'Ucraina dopo il 31 dicembre 2019", ha affermato l'Ad della società statale russa. Intervenuto sulla questione il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che il contratto è stato firmato per un periodo di cinque anni. Kiev prevede di ricevere oltre 7 miliardi di dollari di tasse di transito in questo periodo di tempo: nel primo anno verranno erogati 65 miliardi di metri cubi di metano e 40 miliardi nei prossimi quattro anni. (segue) (Res)