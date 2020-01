Energia: Ukrtransgaz, transito gas russo in Ucraina in aumento del 3 per cento nel 2019 (3)

Kiev, 03 gen 17:53 - (Agenzia Nova) - Anche il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, mediatore dei colloqui fra Mosca e Kiev in questi mesi, ha manifestato il suo compiacimento per la firma dell'accordo. Esprimo "il mio grande apprezzamento per tutto il duro lavoro e l'impegno! Sulla base dell'accordo politico della scorsa settimana tra Russia, Ucraina e Commissione europea, il contratto di transito tra le rispettive società che garantirà flussi continui di gas verso l'Europa dal primo gennaio del 2020 ora è stato firmato", ha scritto Sefcovic su Twitter. Lo scorso 20 dicembre Russia e Ucraina hanno firmato un protocollo sulla cooperazione in materia di gas. Inoltre Gazprom ha concordato con Naftogaz, società statale ucraina, i 2,9 miliardi di dollari di risarcimento stabiliti dalla sentenza di arbitrato di Stoccolma. Successivamente, le società hanno firmato un accordo transattivo sulla rinuncia a tutte le istanze per cui non vi è ancora alcun verdetto finale. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Anche il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, mediatore dei colloqui fra Mosca e Kiev in questi mesi, ha manifestato il suo compiacimento per la firma dell'accordo. Esprimo "il mio grande apprezzamento per tutto il duro lavoro e l'impegno! Sulla base dell'accordo politico della scorsa settimana tra Russia, Ucraina e Commissione europea, il contratto di transito tra le rispettive società che garantirà flussi continui di gas verso l'Europa dal primo gennaio del 2020 ora è stato firmato", ha scritto Sefcovic su Twitter. Lo scorso 20 dicembre Russia e Ucraina hanno firmato un protocollo sulla cooperazione in materia di gas. Inoltre Gazprom ha concordato con Naftogaz, società statale ucraina, i 2,9 miliardi di dollari di risarcimento stabiliti dalla sentenza di arbitrato di Stoccolma. Successivamente, le società hanno firmato un accordo transattivo sulla rinuncia a tutte le istanze per cui non vi è ancora alcun verdetto finale. (Res)