Marche: vicepresidente Casini, nuovo ospedale, no a politica dell'insulto

- "La politica dovrebbe ragionare insieme su come organizzare in futuro i nuovi servizi socio-sanitari e non serve a nessuno la politica dell'insulto e delle menzogne di questi giorni. La politica deve assumersi la responsabilità nel dire la verità ai cittadini spiegando bene il perché occorre alzare i livelli dei servizi sanitari". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Marche Anna Casini insieme ai sindaci di Spinetoli, Alessandro Luciani, di Colli del Tronto, Andrea Cardilli e al direttore dell'Area Vasta 5, Cesare Milani ha illustrato il percorso della nuova struttura ospedaliera del Piceno che sorgerà a Pagliare, nell'Ascolano. Casini ha proseguito: "Non credo che l'ubicazione del nuovo ospedale sia la priorità da discutere e non ritengo che ci siano interessi particolari. Lo sforzo da fare è quello di decidere il meglio per i cittadini, questo è l'importante. Sia ben chiaro nessuno chiuderà l'ospedale di Ascoli e di San Benedetto e le migliorie effettuate in questi anni nei due nosocomi, attraverso le risorse erogate dalla Regione, stanno a significare che avranno in futuro delle funzioni diverse ed integrate dal punto di vista territoriale. Nel nuovo ospedale verranno trattate le acuzie con tutte le tecnologie avanzate e tutte le funzioni importanti dette salva vita".(Ren)