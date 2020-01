Argentina: governo Fernandez annuncia cambio ai vertici forze di sicurezza (2)

- Gli ultimi rapporti di Amnesty International relativi agli anni del precedente governo di Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a capo del ministero della Sicurezza, denunciavano una tendenza preoccupante alla criminalizzazione della protesta sociale e la libertà di espressione in Argentina. L'organizzazione non governativa ha parlato apertamente di "arresti indiscriminati e morti nell'ambito delle proteste sociali" e di "violenza inusitata". La Ong internazionale ha citato tra gli esempi di questa politica le morti di Santiago Maldonado e Rafael Nahuel, entrambe occorse a seguito di un intervento delle forze si sicurezza per sedare le proteste inerenti alle rivendicazioni della comunità mapuche argentina. (Abu)