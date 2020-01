Medio Oriente: la mappa delle forze militari statunitensi nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha minacciato una “dura vendetta” contro gli Stati Uniti dopo la morte del generale Qasem Soleimani, capo della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, ucciso in un raid aereo Usa ieri notte nei pressi dell’aeroporto di Baghdad. Vale la pena ricordare che gli Stati Uniti hanno inviato più di 14 mila militari come rinforzi in Medio Oriente negli ultimi mesi. Non solo: Washington ha annunciato più recentemente l’invio di altri 500 uomini dopo l’assalto alla sua ambasciata a Baghdad da parte dei sostenitori delle milizie filo-iraniane. A poche ore dai raid che ha eliminato uno dei più influenti leader militari dell’Iran, il capo del Pentagono, Mark Esper, ha ordinato a un battaglione di 4.000 uomini di tenersi pronti a un possibile spiegamento nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti hanno attualmente una presenza di 5.200 soldati in Iraq (più gli altri 500 schierati a difesa della sede diplomatica), ufficialmente per assistere e addestrare l’esercito iracheno e impedire una rinascita dello Stato islamico. Secondo il Comando centrale degli Stati Uniti, in tutta la regione del Medio Oriente e in Afghanistan gli Usa contano attualmente circa 60-70 mila militari e assetti aeronavali senza pari. (segue) (Res)