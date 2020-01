Medio Oriente: la mappa delle forze militari statunitensi nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa possono contare in Afghanistan su 14.000 truppe, oltre a 8.000 soldati della Nato. Nel piccolo Stato-isola del Bahrein sono presenti oltre 7.000 militari statunitensi, per lo più della Marina, con compiti di mantenimento della sicurezza del Golfo Persico. Manama ospita infatti la Quinta flotta degli Stati Uniti: gli americani sono di stanza presso la base Naval Support Activity Bahrain, la Shaykh Isa Air Base e il Khalifa Ibn Salman Port. In Iraq, come detto, Washington controlla circa 5.200 truppe, a cui si aggiungono ulteriori 500 uomini inviati questa settimana. In Giordania sono presenti circa 2.795 truppe statunitensi a sostegno delle operazioni “per sconfiggere lo Stato islamico e promuovere la stabilità regionale”, spiega il Comando centrale Usa. In Kuwait sono di stanza 13.000 truppe americane, comprese quelle nel quartier generale della Us Army Central. Gli statunitensi sono di stanza a Camp Buehring, nella base aerea Ali al Salem, a Camp Arifjan, Camp Patriot e nella base aerea Shaykh Ahmad al-Jabir. (segue) (Res)