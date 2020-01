Medio Oriente: la mappa delle forze militari statunitensi nella regione (4)

- Più difficile quantificare la presenza Usa in Siria: il Comando centrale degli Stati Uniti non è in grado di rivelare l'attuale numero di truppe a causa di problemi di sicurezza. Un portavoce del Pentagono ha riferito al “Military times” che circa 2.000 membri del servizio degli Stati Uniti si trovava in Siria prima che Trump ne ordinasse il ritiro, mentre circa 800 militari sarebbero rimasti a proteggere le risorse petrolifere. Il numero delle truppe statunitensi in Turchia non è chiaro, ma la posizione strategica del paese (peraltro alleato della Nat) è considerata fondamentale per il trasporto di armi e persone. Gli Stati Uniti, peraltro, controllano le basi aeree a Smirne e Incirlik. Negli Emirati Arabi Uniti, Washingon può contare su 5.000 truppe di stanza presso la base aerea di Al Dhafra, il porto di Jebel Ali e la base navale di Fujairah. Non va dimenticato inoltre Camp Lemonnier, a Gibuti, dove sono schierate almeno 4.000 truppe statunitensi. (Res)