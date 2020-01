Lombardia: nasce una nuova Alta Via in Valtellina, Valli del Bitto e Valgerola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove piste e tracciati in quota, i Comuni morbegnesi della prima sponda orobica, Cosio Valtellino, Talamona e le destinazioni e mete di montagna del comprensorio, Gerola Alta, Albaredo per San Marco, Rasura, Pedesina, Bema, si uniscono per dare nuova vita e grande visibilità al proprio patrimonio naturale e paesaggio alpino. Lunedì 30 dicembre a Gerola al polifunzionale, nel corso della serata "Rivive la Montagna" si è tenuta la presentazione dei progetti escursionistici, “Via del Bitto”, “Il Sentiero del Bedolino” e “Progetto bivacchi”, a cura della amministrazione comunale, con ospiti e istituzioni degli altri comuni. La Via del Bitto è il progetto cardine di un nuovo impegno turistico per la montagna che si affaccia su Morbegno e sulla Bassa Valtellina. "Sette Comuni si sono organizzati per dare vita ad un nuovo tracciato di mobilità leggera in quota, di grande chilometraggio e accessibile a tutti – ha spiegato nel corso della presentazione il relatore, l’architetto Luca Ruffoni, consigliere comunale di Cosio Valtellino - la Via del Bitto – ha proseguito – percorso escursionistico e ciclopedonale avrà uno sviluppo di oltre 90 chilometri. La sede del sentiero sarà larga mediamente 180 centimetri. La percorreranno i trekker, le famiglie, i biker, gli appassionati di E-bike e potranno transitare per quasi tutto il suo sviluppo, anche le joelette, le speciali carrozzelle da outdoor a ruota unica che permettono a persone con mobilità ridotta o in situazione di handicap di praticare gite e escursioni. Il costo di questo progetto è di 3.240.000 euro. La realizzazione si avvierà tramite quattro lotti, ognuno da 400.000 euro". (segue) (com)