Lombardia: nasce una nuova Alta Via in Valtellina, Valli del Bitto e Valgerola (2)

- Altri 1.200.000 euro sono riservati ad interventi, considerati "Di valore integrativo e strategico" per la Via del Bitto. Il primo lotto complessivo inizierà a primavera. Come veniva descritto nel titolo e tema conduttore della serata, nel 2020 "Rivive la montagna". "La nuova alta via – ha proseguito Ruffoni – salirà in quota, poi si manterrà per decine e decine di chilometri tra i 1500 e i 1900 metri. Avrà un andamento dolce, e si snoderà per tutti i pascoli del Bitto, i circa 30 alpeggi nei quali viene prodotto secondo un metodo di lavorazione millenario il Bitto, il grasso d’alpe, gioiello caseario valtellinese che nasce proprio d’estate, in questi luoghi, nel corso della transumanza verticale effettuata dai pastori e dai malgari insieme alle mandrie". Via del Bitto, che avrà due accessi, uno da Cosio Valtellino, uno da Talamona, e si potrà percorrere nei due sensi. Tra i “progetti strategici”, che verranno realizzati dai Comuni in forma associata o autonomamente e finanziati da fondi Gal, per lo sviluppo delle aree rurali, ci sarà la collocazione lungo i circa 100 Km di «Colonnine per rifornimento E-bike». Si realizzeranno tracciati di collegamento, come la Via del Bedolino a Gerola Alta e adeguamento dei rifugi alpini in quota, per abbattere le barriere architettoniche e rendere i bivacchi accessibili a tutti. (com)