Incidenti lavoro: Capone (Ugl), una vera e propria strage

- "L'Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia dell'operaio di 29 anni, deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro ad Atessa, in provincia di Chieti. Il 2020 si apre nel peggiore dei modi con un'ennesima e tragica morte sul lavoro. E' in corso una vera e propria strage inammissibile per un paese civile." Lo ha affermato, in una nota, Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in seguito al grave incidente in cui ha perso la vita un operaio, rimasto schiacciato da un supporto di ferro dell'impianto robotico nella ditta presso cui lavorava. "E' necessario aumentare i controlli e garantire una formazione adeguata, soprattutto nei settori soggetti ad un rischio maggiore. L'Ugl sarà in tour anche nel 2020 con la campagna 'Lavorare per Vivere' per porre l'attenzione dell'opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche".(Com)