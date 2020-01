Puglia: Emiliano, dati Agea già pubblicati, otterremo deroga per cause forza maggiore

- "I dati presentati oggi da Agea sulle risorse erogate dalla Puglia nel 2019 nell'ambito del programma di sviluppo rurale sono stati già diffusi dalla Regione lo scorso dicembre, a margine della riunione con i tecnici della Dg Agri a Bruxelles". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. In una nota, il governatore pugliese ha affermato: "La rendicontazione dei fondi Feasr, ovvero delle risorse europee che sostengono il nostro comparto agricolo, è chiara e trasparente. La situazione attuale della spesa del Psr Puglia al 31 dicembre 2019 è nota. Nonostante gli sforzi attuati negli ultimi mesi, con un impegno straordinario di risorse umane, non si è riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati per via, come più volte ribadito, dei numerosi contenzioni amministrativi che hanno di fatto costretto la Regione a congelare oltre 300 milioni di euro". Quindi Emiliano ha concluso: "Un rallentamento, come già abbiamo chiarito a Bruxelles e di cui siamo certi si terrà conto, che è stato prodotto da cause di forza maggiore e che, pertanto, ci consentirà, come previsto da un regolamento europeo ad hoc (n. 1303/2013), di ottenere una deroga". (Ren)